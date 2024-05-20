Конституционный срок президента Украины истек

Для Украины наступает «час Х»: 5 лет назад, 20 мая 2019 года, новоизбранный президент Владимир Зеленский принес присягу и вступил в должность руководителя страны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в своей инаугурационной речи, часть которой он произнес по-русски, Зеленский заявил, что нельзя делить жителей страны на правильных и неправильных.

Призвал всех, кто покинул Украину, вернуться: «Вы нужны нам».

«Мы построим страну других возможностей. Где все равны перед законом, где существуют честные и прозрачные правила игры. Одни для всех».

Обещал закончить войну в Донбассе: «Меня часто спрашивали: а на что вы готовы ради прекращения огня? Странный вопрос. А на что готовы вы ради жизни близких вам людей? Могу заверить – для того чтобы наши герои больше не погибали, я готов на все. И я точно не боюсь принимать сложные решения, я готов терять свою популярность, свои рейтинги, и, если будет нужно, – я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир», – сказал он.

И закончил свою речь так: «Следующие пять лет я сделаю все, чтобы украинцы не плакали».

«Речь эта сейчас смотрится как созданное нейросетью видео из параллельной реальности», – комментирует telegram-канал «Политика страны».

Теперь поставлен вопрос легитимности президента, так как его конституционный срок истекает сегодня.

С одной стороны, закон о правовом режиме военного положения прямо запрещает в этот период проведение любых выборов – от президента и Верховной Рады до местных советов или референдумов. О том же говорит избирательный кодекс.

С другой – Конституция не запрещает проводить выборы президента. И предусматривает без каких-либо исключений, что они должны проводиться на пятый год его каденции, в последнее воскресенье марта.

Но в офисе президента ссылаются на статью той же Конституции о том, что полномочия действующего президента заканчиваются в день вступления в должность нового президента.

Споры об этой коллизии ведутся давно. Точку в них мог бы поставить Конституционный суд, но власти к нему с вопросом о легитимности президента не обращались, опасаясь, что вердикт будет не в пользу Зеленского.

Кстати, сейчас в Верховном суде Украины рассматривается иск к Раде с требованием назначить президентские выборы. Истец указывает, что парламент страны наделен исключительными полномочиями по назначению очередных выборов президента Украины, но вопреки положениям пункта 7 части первой статьи 85 Конституции, не назначил выборы в законодательно определенные сроки и тем самым нарушил права значительного круга лиц участвовать в избирательном процессе.

В правительстве все подобные действия и заявления списывают на «происки Кремля». Однако к тем, кто не поддерживает позицию Банковой, присоединяется все больше политиков.

Так, бывший соратник Владимира Зеленского, экс-глава его предвыборного штаба, а потом и спикер Рады Дмитрий Разумков (его отправили в отставку, когда его личный рейтинг стал неприлично на фоне президентского) заявил:

«Чтобы не было разногласий относительно легитимности президента Украины, через пять лет после того, как он принес присягу, необходимо было получить разъяснения Конституционного суда в прошлом году. Они должны были пойти в Конституционный суд еще в 2023 году и получить это заключение, чтобы не было разногласий. Ведь кто-то считает, что необходимо передать полномочия Стефанчуку (председатель Рады – прим. РИА «Новый День»), кто-то считает, что полномочия президента продлены до окончания военного положения, но четкого ответа в Конституции нет. Каждый может прочитать по-разному. Обращение в Конституционный суд решило бы этот вопрос... И был бы кусок бумаги, на котором написано: надо сделать то и это…

Президент должен был сделать это для того, чтобы получить соответствующие разъяснения и четко двигаться дальше в рамках этих разъяснений», – подчеркнул Разумков в интервью изданию «Интерфакс-Украина».

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

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