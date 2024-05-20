Владелец сафари-парка «Тайган» пытался отсудить у государства 25 млн

Владелец сафари-парка «Тайган» Олег Зубков попытался отсудить у государства 25 миллионов морального ущерба.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2020 году контролирующие органы заподозрили, что «Тайган» работает незаконно. В парк одну за другой присылали проверки, суды длились несколько лет и закончились победой Зубкова.

«Вс это время владелец парка морально страдал и не мог нормально вести дела из-за подписки о невыезде, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – Зубков подал встречный иск на 25 млн рублей. Суд одобрил только 500 тыс. Нам Олег Алексеевич рассказал, что с решением судьи согласен. Куда потратить деньги – пока не решил, к тому же их еще не выплатили».

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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