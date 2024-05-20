В Севастополе сделали добровольными ОГЭ и ЕГЭ

В Севастополе сделали добровольными государственную итоговую аттестацию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно общероссийскому графику, первый экзамен у девятиклассников назначен на 21 мая, у одиннадцатиклассников – на 23 мая.

«Вы все видите, какая сейчас неспокойная обстановка в городе: за прошлую неделю нас атаковали четыре раза, сегодня утром звучал сигнал воздушной тревоги. Совершенно очевидно, что это большой стресс и для детей, и для их родителей.

Поэтому я обратился к Министру просвещения Сергею Сергеевичу Кравцову с предложением сделать ЕГЭ и ОГЭ в Севастополе – добровольными экзаменами. Сергей Сергеевич это предложение поддержал, – сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. – Дети смогут выбрать форму государственной итоговой аттестации и получить аттестаты за 9 и 11 классы по результатам ОГЭ, ЕГЭ или промежуточной аттестации в школе. Поступать в высшие учебные заведения можно будет как на основании результатов ЕГЭ, так и внутренних вступительных вузовских экзаменов».

Правда, для поступления в вузы и ссузы других регионов России все равно понадобятся результаты ОГЭ и ЕГЭ, поэтому для тех, кто собрался продолжать учебу не в Севастополе, обещают организовать итоговую госаттестацию со всеми мерами предосторожности.

А тем, кто решил отказаться от ЕГЭ или ОГЭ, нужно обратиться в школу с письменным заявлением.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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