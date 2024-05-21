Владелец сафари-парка «Тайган» получил условный срок

Владелец сафари-парка «Тайган» Олег Зубков приговорен к лишению свободы условно. Такое решение накануне вынес Центральный районный суд Симферополя.

Как уже сообщал «Новый День», в сентябре 2021 года в сафари-парка «Тайган» 22-летняя женщина с годовалым сыном на руках вошла в периметр безопасности и вплотную приблизилась к ограждению вольера, в котором находятся хищники. Малыш схватился ручкой за сетку, внезапно тигр бросился к ребенку и укусил за большой палец левой руки.

Мальчика госпитализировали в республиканскую детскую клиническую больницу, где ему ампутировали палец.

Летом 2022 года суд пришел к выводу, что отжимные барьеры в парке были установлены на небезопасном расстоянии от вольеров хищников, что создавало реальную угрозу жизни и здоровью посетителям парка. Виновным в происшествии признали Зубкова – как владельца и директора парка «Тайган».

Тогда Белогорский районный суд Крыма приговорил его к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафу в размере 255 тыс рублей. Кроме того, Зубкова обязали выплатить 616 тысяч рублей семье ребенка в качестве компенсации морального вреда.

Вердикт был оспорен, и дело отправили на повторное рассмотрение. На этот раз приговор оказался более мягким: за ненадлежащее оказание услуг Зубков получил 1 год лишения свободы условно. И поскольку срок давности по делу уже вышел, от наказания его освободили.

Однако Зубков намерен оспорить и это решение суда.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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