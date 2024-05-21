На Украине предлагают ввести налог на бездетность даже для тех, у кого дети есть

На Украине предлагают ввести налог на бездетность – соответствующий законопроект внес в Верховную раду депутат от фракции «Слуга народа» Сергей Гривко. По задумке автора платить его должны даже те, у кого есть дети.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», платить так называемый демографический сбор предлагается обязать всех граждан Украины от 21 года до 58 лет. Исключение составляют те, у кого трое и более детей; бесплодие либо нарушена репродуктивная функция (подтверждать это придется медицинскими документами не реже 1 раза в 2 года), а также инвалиды 1 группы.

Для бездетных налог должен составлять 1,5% для бездетных, 1% для имеющих 1 ребенка, и 0,5% для тех, у кого 2 детей.

Взымать сбор планируется со всех доходов, полученных в денежной форме, кроме средств, полученных физлицами-предпринимателями, и лицами, которые проводят независимую профессиональную деятельность, а также доходов сотрудников правоохранительных органов и военных.

Кроме того, от налогообложения предлагается освободить поступления от волонтерской деятельности, погашения гособлигаций, возвращения депозитов и продажи имущества, а также благотворительная помощь.

По мнению экспертов, закон вряд ли будет принят и, в первую очередь, по идеологическим соображениям, так как перекликается с подобными сборами, взимавшимися в фашистской Италии, коммунистической Польше и в СССР.

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

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