В Ялте выставили на торги пятизвездочную виллу «Елена»

В Ялте выставили на торги пятизвездочный отель «Вилла Елена».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», четырехэтажное задние в стиле модерн было построено в начале ХХ века в центре Ялты, буквально в двух шагах от моря. Тогда это было самое высокое здание в городе.

16 сентября 1912 газета «Русская Ривьера» (№ 208) поместила объявление об открытии комфортабельно-меблированной гостиницы «Вилла Елена» на Набережной.

«Устроена по образцу лучших заграничных отелей, со всеми новейшими усовершенствованиями и удобствами, не имеющимися в других гостиницах г. Ялты, как: подъемная машина, центральное водяное отопление, в каждом номере проведена вода, обширная терраса с великолепным видом на море и горы, гостиная, читальня, ванны. Все номера с балконами обращены на юг и выходят в большой декоративный сад. Благодаря прекрасному местоположению гостиницы, удалена от городского шума, пыли, ветров. Первоклассный ресторан. Номера отдаются посуточно и помесячно. Цены умеренные», – писали в «Путеводителе по Крыму» в 1913 году.

После революции виллу национализировали. Сначала в ней разместился Климато-фтизиатрический лечебный институтом имени Семашко, потом курортная поликлиника. К концу ХХ века задние вновь перешло в частные руки. Новые владельцы начали масштабную реконструкцию. И в 2007 году Вилла Елена вновь начала работать в статусе отеля, еще 4 года ей присвоили категорию «Пять звезд».

В мае 2023 года отель был национализирован второй раз как имущество, принадлежащее недружественным иностранцам: как оказалось, владел виллой литовский бизнесмен Колас Игорис.

И вот теперь Распорядительная дирекция имущества Республики Крым выставила пятизвездочный отель на торги: первоначальная цена здания с 32 номерами и апартаментами с мебелью, предметами быта и техникой, парковкой и бассейном превышает 919 млн рублей.

Заявки принимаются до 23 мая, торги намечены на 27 мая.

Ялта, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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