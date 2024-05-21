В Евпатории четвертые сутки нет воды

Жители Евпатории четвертые сутки вынуждены обходится без центрального водоснабжения.

Как уже сообщал «Новый День», город и прилегающие к нему поселки снабжаются водой по двум 40-километровым водоводам. Износ достигает 80%. Поэтому было решено заменить 21 километр одной из веток. Однако на время ремонта было необходимо слить воду из всей системы.

Горожан предупредили заранее, посоветовав сделать запасы на двое суток. Воду отключили в 6 часов утра 18 мая и обещали включить в 6 утра 20 мая.

Но не включили, перенеся восстановление водоснабжения на вечер понедельника. Впрочем, к вечеру вода тоже не появилась: при заполнении системы под давлением начали рваться неотремонтированные участки водоводов. За минувшую ночь коммунальщики зафиксировали полтора десятка аварий.

Сейчас все они устранены, систему пытаются заполнить вновь. Городские власти отчитались, что уже восстановлена подача воды в поселках Новоозерное и Мирный. Но потом заявили, что Мирном в ближайшие 2 дня воду будут включать по графику.

Остальным воду подвозят спецмашинами. И по этому поводу разгорелся нешуточный скандал, когда в один из районов привезли грязную воду.

В ГУП «Вода Крыма» поспешили оправдаться:

«Ситуацию исправили. Машину сняли с рейса. Не доглядели. Машина была не помыта. Как только инцидент произошел, мы быстро сняли автомобиль с рейса, поставили сейчас на промывку. Как только промоем её на 100% тогда уже вернем в работу», – цитирует «Крым 24» гендиректора предприятия Максима Новика.

Всего горожан снабжает водой 17 машин. К контролю ситуации подключилась прокуратура.

Евпатория, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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