Крымчанам придется больше платить за вывоз мусора

В Крыму увеличится плата за вывоз мусора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно приказу Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым №59/4 от 28 ноября 2022 года,

предельные единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами с 1 июля 2024 года устанавливается в размере 2 тысяч 79 рублей 24 копеек для городских территорий и 2 тысячи 217 рублей 86 копеек для сельских. Это на 6,3% выше, чем сейчас.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube