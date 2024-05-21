В Крыму из-за капризов погоды погибли 7,5 тыс гектаров сельхозкультур

В Крыму во время майских заморозков пострадало более 553 гектаров сельхозугодий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вымерзли посадки яблони, черешни, винограда, посевы лаванды и шалфея. Наибольший ущерб отмечен в Белогорском и Симферопольском районах.

При этом еще 7 тысяч гектаров погибли из-за засухи. По словам врио министра сельского хозяйства РК Алиме Зарединовой, ноябрьские ливни и вызванные ими подтопления лиши посевы возможности заложить крепкие корни. В течение последующих месяцев практически не было продуктивных осадков. Свою лепту внесли и резкие перепады температур.

Однако, уверяют в минсельхозе, для продовольственной безопасности Крыма данная ситуация пока угрозы не представляет. «Для обеспечения хлебобулочной продукцией жителей и гостей региона, а также на корма животным, на закладку семян для урожая следующего года нужно собрать 900 тыс тонн зерна», – пишет РИА Новости Крым.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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