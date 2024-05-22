В акватории Черного моря уничтожены безэкипажные катера ВСУ

Морская авиация Черноморского флота уничтожила в акватории Черного моря безэкипажные катера ВСУ.
Как сообщили РИА «Новый День» в Минобороны РФ, экипажи истребителей Су-30СМ из состава штурмового авиационного полка Морской авиации и Противовоздушной обороны Черноморского флота получили данные от операторов средств наблюдения об обнаружении безэкипажных катеров ВСУ в одном из морских районов.
«В ходе отработки боевой задачи летчики выполнили поиск морской цели, осуществили маневры по заходу на цель и провели бомбометание по обнаруженным безэкипажным катерам.
Кроме того, экипажи самолетов провели стрельбу из пушечного вооружения по движущейся морским целям. В результате боевой работы все безэкипажные катера были уничтожены», – рассказали в ведомстве.
Севастополь, Мирослава Мельник
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