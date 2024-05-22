Власти Украины требуют, чтобы эмигрировавшие мужчины вернулись и встали на военный учет

Власти Украины пытаются заставить эмигрировавших мужчин вернуться и встать на военный учет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», кабинет министров принял постановление №563, согласно которому, граждане, находящие за границей, подлежат военному учету на тех же основаниях, что и находящиеся в стране.

Поэтому снятые с военного учета в связи с выездом за границу на срок более 3 месяцев, обязаны вернуться на Украину и лично прибыть в ТЦК до 16 июня для возвращения на учет.

Выезжающих за границу сейчас снимать с учета уже не будут.

Уведомления от ТЦК будут передаваться консульствам, которые обязали оказывать содействие возвращению мужчин из-за границы.

Кроме того, появилась информация, что Офис президента дал поручение кабмину разработать механизм взыскания средств с украинцев за границей: «Их будут лишать имущества за игнорирование процесса мобилизации», – пишет telegram-канал «Резидент».

Между тем, начали звучать предложения мобилизовать украинцев с 18 лет: у них нет семьи и больше здоровья. Эксперты полагают, что таким образом власти готовят почву к очередному понижению возраста мобилизации.

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

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