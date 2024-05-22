В Крыму сократилось количество официальных пляжей

Количество пляжей в Крыму в текущем туристическом сезоне сократится.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к 1 июня в республике обещают открыть более 340 пляжей, в то время как в прошлом году работало около 400.

В Минкурортов РК ситуацию объяснили повреждениями, нанесенными ноябрьским «штормом века» и зимними капризами погоды.

При этом, отмечают в ведомстве, в текущем году должно стать больше пляжей с детскими спорткомплексами, тренажерами и элементами для комфортного отдыха людей с особенностями здоровья.

В министерстве добавили, что на лето уже забронировано более 60% мест в санаториях и 45% в гостиницах, глубина бронирования достигает 120 дней.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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