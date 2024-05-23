В Симферополе ищут участников массовой драки

В Симферополе полиция устанавливает участников массовых беспорядков. Инцидент произошел на улице Артиллерийской недалеко от школы №21.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в соцсетях появилось видео, на котором несколько десятков молодых людей ведут себя агрессивно и предъявляют друг другу претензии.

Авторы видео за кадром вызывают полицию и Росгвардию, утверждая, что идет бойня. Однако драка в их объектив не попала: участники разборок – одни из них с бородами, другие – с обнаженными торсами – лишь бегают друг за другом и громко кричат. И только в конце видео один из них хватает за шею другого.

Когда к месту происшествия прибыли правоохранительные органы, все участники конфликта уже разбежались. Сейчас полиция выясняет обстоятельства инцидента и устанавливает причастных к нему лиц.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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