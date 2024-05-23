В Симферополе накрыли подпольное казино

В Симферополе пресекли деятельность незаконного казино.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, в сентябре 2023 года на улице Киевской появился закрытый клуб. Попасть в него можно было по рекомендации. Персонал состоял из 6 человек: 22-летнего организатора и двух охранников, прибывших в Крым из другого региона России, а также трех местных девушек, выступавших в роли администраторов. Все шестеро были задержаны, им предъявлено обвинение, двух фигурантов заключили под стражу.

Сотрудники полиции изъяли 22 компьютера, 122 тысячи рублей, полученные от клиентов в течение дня, несколько мобильных телефонов, планшет и черновые записи, бухгалтерскую документацию и журнал учета посетителей.

По версии следствия, за несколько месяцев доход казино превысил 10 млн рублей.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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