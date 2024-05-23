Шестые сутки: в Евпатории в очередной раз перенесли срок восстановления водоснабжения

В Евпатории в очередной раз перенесли срок восстановления водоснабжения – на вечер сегодняшнего дня.

Как уже сообщал «Новый День», воду во всем городе отключили рано утром 18 мая – для ремонта одного из водоводов. Обещали восстановить водоснабжение к утру 20 мая, потом – к утру 21 мая, потом – к вечеру 21 мая, потом к – к вечеру 22 мая. Но пользоваться водой из-под крана нельзя до сих пор. Горожан снова просят подождать до вечера.

«Договорились, к 18:00 будет пробный запуск. С 18:00 до 21:00 будет тестовый режим, в 21:00 будет окончательное заявление. Надеюсь, что сегодня ситуацию снимем. На 100% сказать невозможно, но все находятся на месте, все решается, объезжают все точки», – заявил глава РК Сергей Аксенов.

Он пояснил, что главная проблема – это гнилые коммуникации:

«Труба просто сыпется. Гнилая труба, подварить невозможно, только давление дали, ночью воды накопили и опять прорыв. Сейчас сети системно будут поменяны, переложим полностью. Для Евпатории эта проблема уйдет», – сообщил Аксенов, но не утонил когда.

Евпатория, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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