Крымчане готовы потратить солидные суммы на школьные выпускные

Школьные выпускные станут серьезной нагрузкой для семейного бюджета крымчан: портал SuperJob выяснил, что родители учеников 9 и 11 классов намерены (или вынуждены) потратить на это событие солидные суммы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», только взнос на организацию самого праздника в 9 классах составляет около 11,5 тысяч рублей, в 11-х – 15,5 тысяч.

Но ребенка нужно еще и одет соответствующим образом. Выпускной костюм для выпускника 9 класса оценивается в Крыму, в среднем, в 14,5 тысяч рублей, 11 класса – 16 тысяч рублей.

Наряды для девочек, естественно, дороже: большинство участников опроса заявило, что готовы потратить на выпускное платье девятиклассницы 15 тысяч рублей, одиннадцатиклассницы – около 17 тысяч.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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