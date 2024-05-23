Крымчанин не смог снять обвинение в шпионаже

Житель Ялты не сумел снять обвинение в шпионаже.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю, с 2017 по 2018 год крымчанин по заданию украинских спецслужб собирал, хранил и передавал сведения, которые составляли государственную тайну РФ, в том числе о сотрудниках ФСБ России.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена в форме шпионажа».

В ноябре 2023 года года Верховный суд Крыма признал его виновным и приговорил к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима, а также назначил штраф в размере 300 тысяч рублей и ограничение свободы после выхода из колонии.

22 мая 2024 года в Симферополе состоялось судебное заседание Третьего апелляционного суда общей юрисдикции, в ходе которого была проверена законность приговора Верховного Суда Республики Крым в отношении ялтинца. «По результатам апелляционного рассмотрения судебный акт оставлен без изменения, а апелляционная жалоба без удовлетворения. Приговор суда вступил в законную силу», – сообщили в ведомстве.

Симферополь, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

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