Ракеты, БЭК и БПЛА: подробности ночного удара по Крыму и Белгородской области

Минувшей ночью Украина атаковала Крым ракетами и безэкипажными катерами, а также ударила беспилотными летательными аппаратами по Белгородской области.

«Дежурными средствами ПВО 3 оперативно-тактические ракеты ATACMS были уничтожены над территорией Республики Крым, 2 БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, – рассказали в Минобороны РФ. – В акватории Черного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова безэкипажные катера ВМС Украины. 3 безэкипажных катера были уничтожены из штатного вооружения морской авиации».

Как уже сообщал «Новый День», в результате ракетной атаки в Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих.

В районе Алушты зафиксированы попадания по пустующему объекту хозяйственного назначения.

Симферополь, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

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