В Керчи спустили на тормозах дело о вырубке тысяч деревьев

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело о вырубке деревьев в Керчи.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре СК РФ, через Информационный центр поступило обращение о несогласии с ходом расследования вырубки в городе более 2 тысяч деревьев.

На то, что в разных районах города спилено большое количество деревьев, керчане пожаловались в соцсетях еще в январе, заявив, что порубочные билеты у производящих «санитарную чистку» отсуствовали, а предварительное обследование территорий и зеленых насаждений не проводилось. Тогда Следственный комитет начал проверку, пообещав, в числе прочего, дать оценку действиям или бездействию чиновников мэрии.

Однако до сих пор никто к ответственности не привлечен. Выяснилось, что прокуратура Керчи изъяла данное уголовное дело и передала его в органы внутренних дел.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву повторно возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

Керчь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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