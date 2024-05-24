В Севастополе от ЕГЭ отказались 5 процентов выпускников

Только 5% севастопольских одиннадцатиклассников отказались от ЕГЭ.

Как уже сообщал «Новый День», в начале недели губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что выпускники 9 и 11 классов могут выбрать форму государственной итоговой аттестации и получить аттестаты за 9 и 11 классы по результатам ОГЭ, ЕГЭ или промежуточной аттестации в школе. «Поступать в высшие учебные заведения можно будет как на основании результатов ЕГЭ, так и внутренних вступительных вузовских экзаменов», – заверил градоначальник.

Основной период проведения Единого государственного экзамена стартовал 23 мая. На первый экзамен пришли 513 выпускников: 262 сдавали химию, 186 – литературу и 65 – географию. Отказались от ЕГЭ по этим предметам 26 школьников.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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