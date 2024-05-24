На одном из предприятий Симферополя нашли схрон с оружием

На территории одного из предприятий Симферополя обнаружили сумку с огнестрельным оружием.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МВД Крыма, полицию вызвал руководитель службы безопасности предприятия. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов нашли в подсобном помещении компании 9 единиц оружия и более 350 боеприпасов к ним различного калибра. Оказалось, что 3 изъятые единицы оружия и патроны пригодны для стрельбы, остальные являются составными частями.

Оружие хранил 52-летний сотрудник предприятия. Он пояснил, что оружие и патроны приобрел с целью самообороны в период с 2010 по 2014 года.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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