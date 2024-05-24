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Пятница, 24 мая 2024, 15:09 мск

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Жителей Евпатории попросили не поливать сады и огороды

В Евпатории практически полностью восстановили водоснабжение, но пока без воды остаются жители верхних этажей и пгт Новоозерное. Проблемы и в Мирном, воду там подают по графику, но даже в часы подачи она доходит не до всех.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», городские власти просят горожан до момента устранения всех проблем с водоснабжением города и поселков рационально использовать воду. В том числе и не поливать сады и огороды:

«Необходимо довести до технологического уровня резервуары чистой воды, чтобы обеспечить стабильное водоснабжения всех жителей города», – сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства РК.

Евпатория, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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