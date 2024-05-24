В Мариуполе задержали двух человек, подозреваемых в шпионаже

В Мариуполе сотрудники ФСБ задержали двух человек, подозреваемых в шпионаже.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», задержанные, пео данным ведомства, собирали информацию о местах расположения в городе подразделений МВД по ДНР и Росгвардии и передавали ее украинским спецслужбам по специальным каналам связи.

«Благодаря своевременным оперативным мероприятиям удалось предотвратить потери среди сотрудников силовых структур и гражданского населения, – заявили в ведомстве. – Подозреваемые полностью изобличены, признали свою вину под тяжестью собранных доказательств и оказывают содействие в установлении иных лиц, причастных к работе на спецслужбы противника».

Возбуждено два уголовных дела по статье 276 УК России (шпионаж).

Мариуполь, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

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