Девятимесячный крымчанин не может получить жизненно важное лекарство

Девятимесячный малыш из Симферополя не получает жизненно важный препарат, потому что республиканский Минздрав его почему-то не закупает.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на третьем месяце жизни мальчику поставили диагноз «муковисцидоз».

Заболевание редкое: с ним рождается в среднем 1 из 10 тысяч младенцев. При этой патологии происходит сбой в работе желез внешней секреции. В итоге страдает весь организм.

Для нормальной работы печени ребенку необходим препарата «Урсофальк суспензия», который должны выдавать бесплатно. Согласно федеральному законодательству, обеспечением пациентов с орфанными заболеваниями (к которым относится и муковисцидоз), препаратами, назначенными по жизненным показаниям, должны заниматься региональные власти за счет местных бюджетов. Однако Минздрав РК Урсофальк суспензию не закупает.

«В Минздраве нам ответили, что препарата на рынке нет», – пишет telegram-канал «Mash на волне».

Но простой поиск в интернете показывает, что это лекарство в России есть. Можно его купить в и крымских аптеках – по цене около 1 тысячи 300 рублей за 250 мг, отмечают крымчане.

Напомним, в середине мая в отставку ушел седьмой за 10 лет министр здравоохранения РК Константин Скорупский он не сумел решить проблемы с поставками лекарств.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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