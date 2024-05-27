В Севастополе дети отравились хлором в бассейне

В Севастополе шестеро детей отравились хлором в бассейне.

Как сообщили РИА «Новый День» в городской прокуратуре, инцидент произошел 24 мая в в плавательном бассейне «Aqua Deluxe». Посетители отметили резкий запах, а несколько детей, пришедших на тренировку, почувствовали себя плохо.

«В ГБУЗС «Городская больница № 5 – Центр охраны здоровья матери и ребенка» поступили 6 детей 2014 – 2016 годов рождения с признаками отравления хлорсодержащим веществом. После оказания медицинской помощи несовершеннолетние в госпитализации не нуждались, – уточнили в ведомстве. – Прокуратура проверит все обстоятельства произошедшего.

При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования».

Севастополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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