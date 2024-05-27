Евросоюз не хочет оплачивать пиар США на конфискации российских активов

В Евросоюзе опасаются, что жители стран-участниц пострадают из-за конфискации доходов от российских активов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», правительство США предложило вариант выделения Украине 50-миллиардного кредита под залог прибыли от около 190 миллиардов евро в активах, принадлежащих российскому Центральному банку.

Однако в Европе считают, что, если этот план будет реализован, то США достанется pr-победа, а платить за нее придется европейским странам, которые будут вынуждены возвращать кредит американцам из своих бюджетов.

Поэтому европейские чиновники потребовали от США гарантий, что их налогоплательщики не «окажутся на крючке», если Украина не сможет обслуживать свой долг по окончании военных действий.

Министр финансов Италии на встрече G7 указал на «серьезные технические и юридические проблемы» при заключении этой сделки. Министр финансов Германии также призвал оценить экономические и правовые последствия и отметил, что «слишком рано говорить конкретно» о том, как именно активы можно задействовать для поддержки Украины.

Окончательное решение договорились принять на летнем саммите лидеров G7 в Италии.

Брюссель, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

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