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Понедельник, 27 мая 2024, 16:07 мск

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В Крыму потеряно несколько тысяч гектаров зерновых

В Крыму уже потеряно несколько тысяч гектаров зерновых. О этом сообщила исполняющая обязанности министра сельского хозяйства РК Алиме Зарединова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам чиновницы, в последние два месяца 2023 года выпало много осадков и были заморозки; март и апрель были очень теплыми, что привело к существенному опережению привычных сроков вегетации, однако в эти месяцы не было продуктивных осадков.

В итоге, погибли озимые и яровые посевы на площади около 8 тысяч гектаров – они будут списаны. Больше всего выбраковано посевов в Раздольненском, Первомайском, Красноперекопском и Джанкойском районах.

Однако озвученная цифра – не окончательная.

«Ситуация не становится лучше, так как осадков нет, поэтому я думаю, что к началу уборочной кампании будет еще какое-то количество площадей списано», – заявила Зарединова.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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