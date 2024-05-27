В Крыму потеряно несколько тысяч гектаров зерновых

В Крыму уже потеряно несколько тысяч гектаров зерновых. О этом сообщила исполняющая обязанности министра сельского хозяйства РК Алиме Зарединова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам чиновницы, в последние два месяца 2023 года выпало много осадков и были заморозки; март и апрель были очень теплыми, что привело к существенному опережению привычных сроков вегетации, однако в эти месяцы не было продуктивных осадков.

В итоге, погибли озимые и яровые посевы на площади около 8 тысяч гектаров – они будут списаны. Больше всего выбраковано посевов в Раздольненском, Первомайском, Красноперекопском и Джанкойском районах.

Однако озвученная цифра – не окончательная.

«Ситуация не становится лучше, так как осадков нет, поэтому я думаю, что к началу уборочной кампании будет еще какое-то количество площадей списано», – заявила Зарединова.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube