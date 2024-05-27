В Крыму начинается купальный сезон: море у западного побережья прогрелось до плюс 18 – плюс 19 градусов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наиболее оптимальной для купания считается вода, прогревшаяся до +22 градусов, но многие чувствуют себя комфортно и в менее теплой воде, поэтому, согласно рекомендации медиков, начинать купальный сезон можно и +18. Именно такая температуры зафиксирована в Севастополе, а в Евпатории уже плюс 19.

На ЮБК и юго-восточном побережье вода пока всего плюс 17: в такую воду можно заходить лишь закаленным людям и то ненадолго.

Напомним, в текущем году в РК собираются открыть около 340 пляжей, в то время как в прошлом году работало около 400.

В Минкурортов РК ситуацию объяснили повреждениями, нанесенными ноябрьским «штормом века» и зимними капризами погоды.

Симферополь, Лиана Макоба

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