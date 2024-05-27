В 2024 году крымчане заплатили более миллиарда рублей штрафов за нарушение ПДД

С начала 2024 года крымчане заплатили более 1 млрд рублей штрафов за нарушение ПДД. Об этом сообщил начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Крыму Дмитрий Леонтьев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за неполные 5 месяцев в отношении нарушителей ПДД в республике вынесено 1,5 млн постановлений о привлечении к административной ответственности.

Среди наиболее часто совершаемых грубых нарушений выезд на полосу встречного движения и превышение скорости. При этом водителей не смущают установленные камеры фиксации.

Впрочем, в ряде мест камеры помогли существенно снизить аварийность. Поэтому в ближайшее время 50 видеокомплексов перенесут на другие, более проблемные участки.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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