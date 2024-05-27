В ситуации с лекарственным обеспечением 9-месячного крымчанина будет разбираться Следственный комитет

В ситуации с лекарственным обеспечением 9-месячного симферопольца, страдающего муковисцидозом, будет разбираться Следственный комитет.

Как уже сообщал «Новый День», диагноз мальчику поставили на третьем месяцев жизни. Поскольку заболевание редкое и тяжелое, все медикаменты, необходимые для поддержания жизненных функций организма, ребенку должны предоставляться за счет бюджета республики. Однако по словам матери малыша, Минздрав РК не закупает препарат «Урсофальк суспензия» для обеспечения нормальной работы печени, ссылаясь на его отсутствие на рынке.

Между тем, это лекарство продается в аптеках, в том числе в Крыму.

«В следственном отделе по Центральному району Симферополя организована процессуальная проверка, – сообщили в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, – Следователями будут установлены обстоятельства возможного прекращения закупок лекарства и организации его замещения иными медицинскими препаратами.

По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц Министерства здравоохранения Республики Крым и принято процессуальное решение».

Доклад о результатах проверки будет представлен главе СК РФ Александру Бастрыкину.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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