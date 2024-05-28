Жителям Евпатории обещают частично компенсировать отсутствие воды в мае.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», воду во всем городе отключили рано утром 18 мая – для ремонта водовода, питающего город. Обещали вернуть через двое суток, но безводный период затянулся на неделю.

«За весь период отсутствия воды с 18 по 25 мая автоматически будет снижена плата за потребленный ресурс, – заявили в ГУП РК «Вода Крыма». – Абонентам, производящим расчеты по показаниям приборов учета, размер платы за услугу будет снижен на 15% за май.

Для абонентов, производящих расчеты за услуги по нормативу, размер платы не будет взыматься за указанный период.

Подавать заявление на перерасчет не требуется. Он будет сделан автоматически. Счета на оплату услуг за май будут выставлены с учетом перерасчетов за указанные дни».

Евпатория, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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