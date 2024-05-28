Впервые в России: крымские заповедники начали патрулировать женщины

Ялтинский горно-лесной заповедник начали инспектировать женские патрули. Первую в России женскую бригаду лесных инспекторов создали на базе дирекции ФГБУ «Заповедный Крым».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пока в бригаде 6 человек, работают в 3 смены – по паре инспекторов на каждую.

«Основная работа инспекторов – пешее патрулирование. Это прописано в государственном задании. Инспекторы должны пройти пешком определенный километраж, проверить вверенную территорию, написать доклад: «На участке все хорошо, мусора нет, нарушений не зафиксировано, костровищ нет, посетителей не встретил», – пишет РИА Новости Крым.

Поскольку в лесу можно встретить разных людей и далеко не все они адекватно реагируют на просьбу предъявить (а если его нет, то оформить) разрешение на посещение заповедника, девушки проходят специальную физическую подготовку и с помощью представителей Федерации самбо Ялты отрабатывают приемы самообороны. А в комплект их снаряжения входят видеорегистраторы: если возникает конфликтная ситуация, посетителя предупреждают о фиксации их поведения и ответственности перед законом.

Если же оппонент продолжит вести себя агрессивно, «лесные феи» обязаны вызвать подкрепление: оперативную бригаду инспекторов-мужчин, у которых есть право ношения оружия, и полицию.

Ялта, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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