В Крыму подросток сорвался с 50-метровых скал

В окрестностях Феодосии 15-летняя девушка сорвалась со скал.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС России по РК, инцидент произошел на горе Васюкова в районе Агатового пляжа. Девочка гуляла со сверстниками и упала с 50-метровой высоты.

Прибывшие на место спасатели с помощью альпинистского снаряжения транспортировали пострадавшую к автомобилю скорой помощи. Сейчас девочка находится в больнице.

По факту падения подростка со скалы проверку начала прокуратура: «Будут установлены причины произошедшего, дана оценка исполнению законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», – заявили в ведомстве.

Феодосия, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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