В Крыму от нападения животных пострадали более 1 тыс 700 крымчан

Более 1 тысячи 700 крымчан пострадали с начала года от нападения животных.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по РК и Севастополю, среди пострадавших почти 1 тысяча 300 человек подверглись укусам собак, причем в 55% случаев это были бродячие псы.

На 396 человек напали коты, 55 крымчан пострадали от укусов диких животных.

В ведомстве отмечают, что случаев заражения человеком вирусом бешенства в этом году в Крыму не зафиксировано.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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