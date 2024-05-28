Первый пошел: аэропорт Элисты возобновил работу

Аэропорт Элисты возобновил работу: сегодня там после более чем двухгодичного перерыва приземлился первый самолет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возобновить полеты в Элисту планировалось еще в начале мая, но на отладку процесса потребовалось чуть больше времени. Сейчас безопасность выполнения полетов подтверждают в Минобороны, Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения.

Напомним, аэропорт Элисты стал одним из 11 аэропортов юга России, законсервированных в феврале 2022 года по соображениям безопасности. Правительство России выделило более 15 млн рублей на их финансовую поддержку.

В конце 2023 года был поднят вопрос об открытии аэропорта Краснодара, но Минобороны дало отрицательное заключение. Открытие аэропорта Симферополя не обсуждается.

Элиста, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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