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Вторник, 28 мая 2024, 21:23 мск

Новости Крым

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В Крыму продолжается рост заболеваемости коронавирусом

В Крыму продолжают фиксировать рост заболеваемости коронавирусом.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по РК и Севастополю, за минувшую неделю в РК выявлено 73 новых случая, что на 10% выше чем за аналогичный предыдущий период. В Севастополе зарегистрировано 62 вновь заболевших – это на 12 % больше, чем неделю назад.

В ведомстве отмечают, что рост заболеваемости соответствует сезону, циркулируют привычные штаммы, а случаев нового варианта FLiRT на полуострове пока не зафиксировано.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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