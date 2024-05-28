В Саксонии срочно выселяют более тысячи украинских беженцев

Власти немецкой федеральной земли Саксония потребовали, чтобы более 1 тысячи украинских беженцев срочно покинули занимаемые дома.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», два года назад 5,5 тысяч украинцев разместили в Крушных горах в квартирах, предназначенных для лиц, подпадающих под действие закона о об ищущих убежища. При этом украинским беженцам присвоили особый правовой статус и назначили гражданские пособия, поощряя таким образом к поиску жилья на свободном рынке.

Около 4 тысяч украинцев это условие выполнили, но остальные не торопятся покидать бесплатную жилплощадь даже после того, как в середине мая получили уведомления, что должны ее освободить до 15 июня.

Власти Саксонии уже заявили, что им придется усилить давление на этих людей, потому что занимаемые ими квартиры «остро нужны беженцам из других стран, которым по закону запрещено снимать собственное жилье – в отличие от украинцев», – пишет издание Tagesspiegel.

Дрезден, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

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