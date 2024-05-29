В республиканской больнице Крыма умер ребенок, семья обвиняет врачей

В Крымской республиканской детской клинической больнице (РДКБ) умер ребенок. Родители обвиняют врачей, не оказавших адекватную и своевременную помощь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 12-летняя жительница Октябрьского жаловалась на сильную боль в ноге, у нее поднялась температура. Встревоженная мать повезла девочку в Симферополь. В РДКБ успокоили: осложнение тонзиллита. Выписали лекарства и отправили домой.

Назначенное лечение не помогло: школьнице стало хуже, она перестала ходить. Родители снова привезли ее в РДКБ, там причин для госпитализации не увидели, увеличили дозу препаратов и отправили домой. Но в ту же ночь девочку снова привезли в больницу – уже на «скорой»: у ребенка начались серьезные проблемы с сердцем.

Пока врачи проводили осмотр и делали томографию, школьница начала синеть, температура ее тела упала до 34 градусов. По словам матери, ситуацию пыталась исправить грелкой и горячим чаем.

«Через несколько минут у неё остановилось сердце. Реанимировать пытались полчаса. Предварительно, причиной смерти назвали пневмонию, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – Мать считает, что виноваты врачи, – тянули время и не хотели переводить дочь в реанимацию. В Минздраве сказали, что начали проверку. Главврач РДКБ комментировать ситуацию отказался».

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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