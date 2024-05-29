Американский разведчик нарезает круги в 37 км от Сочи

Над акваторией Черного моря, в 37,5 км от Сочи, напротив Новороссийска, Крымского моста, ЮБК и Севастополя уже несколько часов «нарезает» круги американский стратегический беспилотник Global Hawk.

Напомним, граница внутренних (территориальных) вод России составляет примерно 22 км от берега, поэтому американский разведчик не рискует быть сбитым. При этом, когда он достигает ближайшей к российскому побережью точки своей траектории, его можно наблюдать в гражданскую оптику с прогулочных катеров.

Наблюдатели отмечают: обычно после таких разведок Украина пытается нанести удары ракетами, БПЛА и морскими дронами по Черноморскому флоту, нефтяной инфраструктуре, Крымскому мосту и даже по курортным городам.

Севастополь, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

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