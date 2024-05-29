В Крыму отмечаются проблемы с электроэнергией

В Крыму отмечаются проблемы с электроэнергией: массовые отключения произошли в Евпатории и Ленинском районе, перебои с энергоснабжением зафиксированы на ЮБК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Евпатории из-за аварии на электросетях оказались обесточенными 10 трансформаторных подстанций. К полудню последствия аварии устранили.

В Ленинском районе под аварийное отключение попали 7 сел: Красногорка, Королёво, Заводское, Калиновка, Ильичёво, Семёновка, Уварово.

А в Ялте пришлось остановить новую канатную дорогу «Мисхор – Ай-Петри»:

«К сожалению, из-за постоянных перебоев в электроснабжении, работа канатной дороги небезопасна, поэтому мы вынуждены временно приостановить ее эксплуатацию», – заявили в организации, обслуживающей канатку, пообещав восстановить работу 30 мая.

Напомним, 28 мая от энергоснабжения на неделю отключили и часть Севастополя, объяснив столь затяжной блэкаут неотложными работами по устранению дефектов электрооборудования.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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