В Крыму отмечаются проблемы с электроэнергией: массовые отключения произошли в Евпатории и Ленинском районе, перебои с энергоснабжением зафиксированы на ЮБК.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Евпатории из-за аварии на электросетях оказались обесточенными 10 трансформаторных подстанций. К полудню последствия аварии устранили.
В Ленинском районе под аварийное отключение попали 7 сел: Красногорка, Королёво, Заводское, Калиновка, Ильичёво, Семёновка, Уварово.
А в Ялте пришлось остановить новую канатную дорогу «Мисхор – Ай-Петри»:
«К сожалению, из-за постоянных перебоев в электроснабжении, работа канатной дороги небезопасна, поэтому мы вынуждены временно приостановить ее эксплуатацию», – заявили в организации, обслуживающей канатку, пообещав восстановить работу 30 мая.
Напомним, 28 мая от энергоснабжения на неделю отключили и часть Севастополя, объяснив столь затяжной блэкаут неотложными работами по устранению дефектов электрооборудования.
Симферополь, Лиана Макоба
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