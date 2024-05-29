Путин поручил усовершенствовать транспортную инфраструктуру Крыма

Для развития туристического потенциала Крыма необходимо усовершенствовать транспортную инфраструктуру.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее поручение президент России Владимир Путин дал федеральному правительству.

«Представить предложения по совершенствованию транспортной инфраструктуры, необходимой для развития туризма в Республике Крым, обратив особое внимание на организацию съездов с автомобильной дороги «Таврида» к побережьям Черного и Азовского морей», – говорится в документе, размещенном на официальном сайте Кремля.

Разработать соответствующие мероприятия, а также определить сроки их реализации, объем и источники финансирования необходимо до 1 августа 2024.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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