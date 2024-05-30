Украина пыталась массированно атаковать Крым с моря и с воздуха

В ночь на 30 мая Украина пыталась атаковать Крым с применением американских оперативно-тактических ракет «ATACMS», беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и безэкипажных катеров.

Как сообщили РИА «Новый День» в Минобороны РФ, дежурные средства ПВО уничтожили восемь оперативно-тактических ракет над акваторией Азовского моря и перехватили восемь БПЛА над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова.

Кроме того, в Черном море уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского побережья.

Симферополь, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

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