Украина пыталась массированно атаковать Крым с моря и с воздуха

В ночь на 30 мая Украина пыталась атаковать Крым с применением американских оперативно-тактических ракет «ATACMS», беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и безэкипажных катеров.
Как сообщили РИА «Новый День» в Минобороны РФ, дежурные средства ПВО уничтожили восемь оперативно-тактических ракет над акваторией Азовского моря и перехватили восемь БПЛА над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова.
Кроме того, в Черном море уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского побережья.
Симферополь, Мирослава Мельник
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