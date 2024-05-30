В Крыму отправили в отставку министра ЖКХ

В Крыму отправили в отставку очередного министра.

«Провел встречу с министром жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Сергеем Олеговичем Донцом. По итогам Сергей Олегович написал заявление об увольнении по собственному желанию. Решение принято в рамках плановой ротации кадров», – сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пост министра ЖКХ республики займет Максим Новик. До настоящего времени он руководил ГУП РК «Вода Крыма».

Напомним, Сергей Донец был утвержден на пост министра ЖКХ Крыма 5 февраля 2021 года, тогда ему было 33 года.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube