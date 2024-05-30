В Крыму задержали диверсантов, готовивших теракты на железной дороге

В Крыму предотвратили серию терактов в разных районах полуострова.

«Федеральной службой безопасности РФ предотвращен ряд диверсионно-террористических актов на железной дороге и объектах критически важной инфраструктуры Республики Крым, запланированных украинскими спецслужбами», – сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», взрывы готовили пять местных жителей, завербованных военной разведкой Украины. Четырех из них задержали, пятый, являвшийся руководителем группы, подорвался на самодельном взрывном устройстве.

В Центре общественных связей ФСБ России уточнили, что главной задачей диверсантов было парализовать движение поездов, в том числе военного назначения.

Кроме того, они собирали и передавали украинской стороне информацию о местах дислокации и передвижениях подразделений ВС РФ, о расположении объектов ПВО и топливно-энергетического комплекса, а также собирали данные об организации охраны и обороны Крымского моста.

Симферополь, Мирослава Мельник

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