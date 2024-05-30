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Четверг, 30 мая 2024, 19:14 мск

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На набережной Алушты зарезали двух человек

В Алуште на набережной убили двух человек, еще один госпитализирован.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», события разворачивались сегодня рано утром. Около 5 утра на одной из скамеек бурно веселилась пьяная компания. Мимо проходили трое мужчин, которые сделали весельчакам замечание. Завязалась словесная перепалка, переросшая в драку. Когда накал страстей ослаб, прохожие отправились дальше. Но один из пьяной компании не успокоился, догнал мужчин и набросился на них с ножом.

«Двое погибли на месте, третьего в тяжелом состоянии увезли на скорой», – пишет telegram-канал «Mash на волне». Задержан ли убийца, не сообщается.

Алушта, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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