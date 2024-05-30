В Симферополе водитель маршрутки выгнал из салона несовершеннолетнюю, несмотря на оплату проезда

В Симферополе водитель маршрутки выгнал из салона несовершеннолетнюю, несмотря на то, что ее проезд был оплачен.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», девушка из многодетной семьи оплатила проезд льготной картой. Водитель потребовал удостоверение, подтверждающее право на льготы.

У девушки документа не оказалось. Тогда водитель потребовал, чтобы она вышла из маршрутки. Скандал затянулся, и кто-то из пассажиров заплатил за девушку нужную сумму. Однако водителя это не устроило: он продолжил орать на несовершеннолетнюю, а пассажирам заявил, что никуда не поедет, пока девушка не выйдет: «Путь для нее это будет уроком».

Видео инцидента выложил telegram-канал «Инцидент Крым ДТП ЧП».

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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