Крымчанам и севастопольцам дольше всех в России придется копить на квартиру

Крым и Севастополь вошли в тройку российских регионов, жителям которых придется дольше всех копить на собственное жилье. Расчет сделали аналитики сервиса «Мир квартир».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», для расчета использовали среднюю стоимость квартиры на вторичном рынке и среднюю зарплату по региону.

В итоге Крым занял 3 место – обитателям республики придется откладывать всю до копейки зарплату в течение 13 лет и 8 месяцев. Севастополь занял второе место – 14 лет и 4 месяца.

Дольше копить нужно только жителям Дагестана – более 15 лет. Но если в этой республике столь долгий срок объясняется низкими доходами, то в Крыму и Севастополе – высокой стоимостью недвижимости.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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