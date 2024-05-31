В Севастополе задержали агента украинской разведки, планировавшего теракт

В Севастополе задержали агента украинской разведки, планировавший убить военнослужащего ВС России – об этом сообщает ФСБ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ведомства, 30-летнего севастопольца завербовали украинские спецслужбы. По поручению кураторов он забрал из тайника радиоуправляемое самодельное взрывное устройство фугасного действия, содержащее пластическую взрывчатку массой около 630 граммов, электродетонатор и передатчик. Затем поместил взрывное устройство на газовую трубу возле двери подъезда, в котором живет военнослужащий. После этого его задержали.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на совершение террористического акта» и «Незаконное приобретение, хранение и перевозка взрывных устройств».

Сейчас мужчина находится под стражей и сотрудничает со следствием. В частности, он рассказал, что, помимо теракта, должен был следить за передвижением российских войск и высокопоставленными военнослужащими РФ, расположением кораблей в бухтах, отправлять фото СБУ. За первые задания он получал около 100 долларов, в дальнейшем 100-200 долларов.

Севастополь, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

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