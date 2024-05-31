В Ялте вводится запрет на строительные работы, но не для всех

В Ялте на период курортного сезона вводится запрет на строительные работы.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», ограничения будут действовать с 1 июня по 30 сентября. Однако на полную свободу от строительного шума в туристических зонах можно не рассчитывать, так как в запрете предусмотрен ряд исключений.
Продолжит стройку можно:
– на объектах, реализуемых за счет федерального бюджета, бюджета Республики Крым или местного бюджета;
– участникам свободной экономической зоны, инвестиционных соглашений;
– специализированным застройщикам, участвующим в долевом строительстве;
– строителям детских оздоровительных комплексов;
– проводящим земляные работы для прокладки инженерных коммуникаций, аварийно-восстановительные работы и т.д.
Ялта, Лиана Макоба
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