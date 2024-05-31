Крымчанин несколько лет насиловал маленьких дочерей

В Крыму вынесли приговор отцу двух девочек, признанного виновным в их изнасиловании.

Как сообщили РИА «Новый День» в суде Красноперекопского района, мужчина несколько лет насиловал малолетних дочерей. Когда об этом узнала мать девочек, она немедленно обратилась в полицию.

Суд приговорил крымчанина к 20 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. После этого ему в течение 20 лет нельзя будет работать с детьми. Плюс ко всему, одна из дочерей подала иск к отцу о возмещении морального вреда. Суд этот иск удовлетворил.



Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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